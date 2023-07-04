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تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030

الحج والعمرة تبدأ في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
الحج والعمرة تبدأ في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت وزارة الحج والعمرة في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة منذ يوم أمس الاثنين، الخامس عشر من ذي الحجة 1444هـ، وذلك ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

قالت الوزارة، في بيان لها: “تُرحّب المملكة العربية السعودية بالمعتمرين من خارج المملكة، وأصبح الآن بإمكانهم تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك (هنا الرابط)، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ”.

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مزايا منصة نسك

وأضافت “تتميز منصة نسك بتسهيل إجراءات قدوم كافة المسلمين من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة”.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت سابقًا بالتكامل مع الجهات المعنية، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، وكذلك الحاصلون منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، أنه بإمكانهم حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نُسك، وذلك قبل قدومهم للمملكة.

كما تواصل وزارة الحج والعمرة، تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، كالعائلية للمقيمين داخل المملكة، الشخصية لأحد السعوديين، السياحية الإلكترونية، والمرور للزيارة، وذلك بإتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة لهم من خلال تطبيق نُسك.

وتأتي تلك التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، ضمن حزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخرًا، ومن بينها: تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك عدم اشتراط وجود مَحرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.

 

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