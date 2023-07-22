الحج والعمرة: 6 خدمات نقل إلزامية على شركات ومؤسسات العمرة

وجّهت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات العمرة، بتوفير 6 خدمات نقل إلزامية للمعتمرين القادمين من الخارج.

نقل المعتمرين والزوار

وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن نقل المعتمرين والزوّار، مسؤوليّة والتزام وتشمل نقل المعتمرين وأمتعتهم والنقل في النطاق المتفق عليه.

استخدام وسائل مرخصة

وأضافت وزارة الحج والعمرة: “تشمل المهام الإلزامية النقل إلى المنافذ الجوية والبرية، واستخدام وسائل مرخصة وتوفير عدد كافٍ من السائقين وتوفير وسائل نقل بسيطة”.