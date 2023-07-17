الحربي ينصح بإغلاق خاصية بأجهزة آيفون لحماية بياناتك

نصح الخبير التقني سالم الحربي، بإغلاق ميزة الملحقات، لحماية بياناتك على أجهزة آيفون.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إنه في حالة إغلاق هذه الخاصية أو الميزة لن تستطيع أي جهة استهداف بياناتك الشخصية”.

إغلاق خاصية الملحقات

وأضاف الحربي، أنه يمكن إغلاق هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:

1– الدخول إلى الإعدادات

2– بصمة الوجه

3– تسجيل رمز الدخول

4– إدخال الرمز السري

5– ثم الذهاب لميزة أو خاصية المحلقات

6– اضغط عليها لإغلاقها