الحربي ينصح بإغلاق خاصية بأجهزة آيفون لحماية بياناتك

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نصح الخبير التقني سالم الحربي، بإغلاق ميزة الملحقات، لحماية بياناتك على أجهزة آيفون.
وأضاف الحربي، أنه يمكن إغلاق هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:
1– الدخول إلى الإعدادات
2– بصمة الوجه
3– تسجيل رمز الدخول
4– إدخال الرمز السري
5– ثم الذهاب لميزة أو خاصية المحلقات
6– اضغط عليها لإغلاقها
لو قفلت هذه الميزه راح تحمي جهازك #ايفون وماراح تقدر اي جهه بالعالم انها تسحب بيناتك. pic.twitter.com/Fv566QL4wb
— سالم الحربي (@arnod) July 16, 2023