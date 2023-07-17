الحر الشديد يقتل أمريكيًا بولاية أريزونا

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أعلنت السلطات الأمريكية، عن وفاة رجل في ولاية أريزونا أثناء سيره بسبب الحر الشديد، بعدما اخترق مسمار إطار الدراجة التي كان يركبها، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.
وأفادت إدارة شرطة بارك آي، بأنها تلقت بلاغًا من امرأة قالت إن زوجها خرج لركوب الدراجة، لكنه لم يصل إلى مكان الاجتماع المتفق عليه في الوقت المحدد.
وأردفت إن زوجها ، الذي كان في السبعينيات من عمره ، اتصل بها في وقت سابق قبل موته ليخبرها أن دراجته تعرضت لثقب في منطقة صحراوية وإنه يحاول المشي لمقابلتها حتى تتمكن من اصطحابه.
وبدأت السلطات في البحث عن الرجل ووجدته في النهاية ميتًا في الصحراء.
وأكدوا أن وفاته كانت مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة على ما يبدو، لكنهم أضافوا أن مكتب الفحص الطبي المحلي لم يصدر بعد سببًا رسميًا.