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لإثراء تجربة حفظة القرآن وإعانتهم على حسن تلاوته

الحقيبة القرآنية.. مبادرة جديدة تستهدف طلاب العلم

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
الحقيبة القرآنية.. مبادرة جديدة تستهدف طلاب العلم
المواطن - واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون المصاحف بالتعاون مع الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية، مبادرة “الحقيبة القرآنية” التي تحتوي على إصدارات في علوم القرآن تستهدف حملة القرآن وطلاب العلم.

علوم القرآن وتفسيره

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد بن غويلب الندوي، أنه إدراكاً بأهمية القرآن الكريم، وما اشتمل عليه من هداية إلى الأخلاق الكريمة والعبادات الحقة نفّذت الإدارة هذه المبادرة التي تُعنى بعلوم القرآن وتفسيره وبيان أحكامه وفضائله، وتستهدف “حفظة كتاب الله” المشاركين في الحلقات القرآنية، واشتملت على (نسخة من المصحف الشريف، والتفسير الميسر، وكتاب فن الترتيل وعلومه، وكتاب التجويد الميسر).

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وتتضمن الإصدارات موضوعات تعليم القرآن وتعلمه وآداب تلاوته، وأحكام التلاوة، والتعريف بعلم القراءات والقُرّاء العشرة، وتعلم أحكام التجويد التي تمكن القارئ من إتقان التلاوة، وتهدف الحقيبة إلى إثراء تجربة حفظة كتاب الله وإعانتهم على حسن تلاوته وفهم معانيه والاشتغال به تعلماً وتعليماً.

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