الحقيل: ترخيص ضمانات خطوة مهمة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان

أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن ترخيص البنك المركزي السعودي للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني –ضمانات- المملوكة لصندوق التنمية العقارية، خطوة مهمة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان.

دور ضمانات

ويأتي دور ضمانات في إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملّك المواطنين للسكن ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة في كل مناطق السعودية، حسبما قال الحقيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن ضمانات تعمل على تطوير سوق الرهن العقاري بالسعودية بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، وتسهم في بناء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري.

ترخيص ضمانات

أعلن البنك المركزي السعودي –ساما-، أمس الأحد، عن الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني –ضمانات-، المملوكة لصندوق التنمية العقاري، مختصة بمزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار.

وتأتي هذه المبادرة إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافة إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حسبما ذكرت قناة العربية.