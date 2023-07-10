الحقيل: ترخيص ضمانات خطوة مهمة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان قرش يسبح أسفل سباح ويلامسه الهلال يصدم الاتحاد بشأن محمد كنو دعوات للاحتجاج مجددًا في فرنسا ردًّا على عنف الشرطة وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة محمد الشناوي يرفض الانضمام إلى النصر غرقى وفيضانات وانزلاقات أرضية بالهند أسرة ضحية حادث سير حائل: سامحنا المتسبب في الحادث لوجه الله جندية جزائرية تثير إعجاب الرئيس تبون أثناء القتال الأهلي القطري يتعاقد مع نعيم السليتي
أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن ترخيص البنك المركزي السعودي للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني –ضمانات- المملوكة لصندوق التنمية العقارية، خطوة مهمة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان.
ويأتي دور ضمانات في إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملّك المواطنين للسكن ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة في كل مناطق السعودية، حسبما قال الحقيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
ولفت وزير الإسكان، إلى أن ضمانات تعمل على تطوير سوق الرهن العقاري بالسعودية بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، وتسهم في بناء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري.
أعلن البنك المركزي السعودي –ساما-، أمس الأحد، عن الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني –ضمانات-، المملوكة لصندوق التنمية العقاري، مختصة بمزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار.
وتأتي هذه المبادرة إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافة إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حسبما ذكرت قناة العربية.