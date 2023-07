الخادم الأسود يعود بعد غياب 9 سنوات

قصة الخادم الأسود

والمعروف أن الخادم الأسود Black Butler أو كوروشيتسوجي هي اسم سلسلة مانغا من تأليف يانا توبوسو، متسلسلة في مجلة جي فانتاسي الشهرية من نشر سكوير إنكس.

تقع أحداث القصة في أحد القصور على مشارف لندن في العصر الفيكتوري، حيث يقوم الخادم سيباستيان بخدمة سييل فانتومهايف، رئيس إحدى العائلات الإنجليزية النبيلة، ويقوم سيباستيان بأي مهمة يطلبها منه سيده، ويحل المشاكل التي تعاني منها إنجلترا بسهولة وبأكمل وجه.

فريق الخادم الأسود الجديد