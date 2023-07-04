الخادم الأسود يعود بعد غياب 9 سنوات

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يعود أنمي الخادم الأسود مرة أخرى بجزء جديد بعد غياب دام قرابة 9 سنوات حيث من المقرر عرض الجزء المقبل في عام 2024 بحسب الصور الترويجية المتداولة على مواقع التواصل.
والمعروف أن الخادم الأسود Black Butler أو كوروشيتسوجي هي اسم سلسلة مانغا من تأليف يانا توبوسو، متسلسلة في مجلة جي فانتاسي الشهرية من نشر سكوير إنكس.
تقع أحداث القصة في أحد القصور على مشارف لندن في العصر الفيكتوري، حيث يقوم الخادم سيباستيان بخدمة سييل فانتومهايف، رئيس إحدى العائلات الإنجليزية النبيلة، ويقوم سيباستيان بأي مهمة يطلبها منه سيده، ويحل المشاكل التي تعاني منها إنجلترا بسهولة وبأكمل وجه.