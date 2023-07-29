وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء “سونا”، السبت، إن سبب تعثر المفاوضات التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة “تعنت قوات التمرد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية، تجدد وزارة الخارجية تقديرها للجهود التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة في رعاية وتسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على إنجاحها.

اتهامات لقوات الدعم السريع

وأضاف بيان الخارجية السودانية: “نثمن ما نتج عن هذه المباحثات من توقيع إعلان جدة لحماية المدنيين، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، والميليشيا المتمردة كعادتها لم تحترم الالتزامات التي وقعت عليها في جدة”.

وتابع البيان: “واصلت قوات الدعم انتهاكاتها الممنهجة المتمثلة في احتلال منازل المواطنين والمرافق العامة وتعطيل الخدمات الأساسية والاستمرار في عمليات السلب والنهب والاعتداء على المصارف والمصانع والأسواق ودور العبادة والمقار الدبلوماسية وتخريب الطرق والمطارات ونشر الذعر والفوضى في البلاد”.

تعثر مفاوضات جدة

وقالت الخارجية في بيانها، “تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعثر مباحثات جدة، مما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن”.

وأكدت وزارة الخارجية جاهزية الوفد للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات، وذلك رغبة في التوصل لاتفاق عادل يوقف العدائيات ويمهد الطريق لمناقشة قضايا ما بعد الحرب.