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دعت إيران لترسيم الحد الشرقي للمنطقة

الخارجية: المنطقة المغمورة المقسومة تملكها السعودية والكويت فقط

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
الخارجية: المنطقة المغمورة المقسومة تملكها السعودية والكويت فقط
المواطن - واس

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إشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

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