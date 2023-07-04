خطوات لحل مشكلة نفاد مساحة التخزين على الآيفون الخارجية: المنطقة المغمورة المقسومة تملكها السعودية والكويت فقط مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم إلزام شركات العملات المشفرة بالحصول على ترخيص في جنوب إفريقيا ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق منافس جديد السديس يدشن المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف موريتانيا تعلن تشكيلًا حكوميًّا جديدًا سداسية الزمالك ضد المقاولون تصعد به لنصف نهائي كأس مصر الأهلي إسناد تعلن عن 120 وظيفة بكافة المناطق هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب روسيا
إشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.