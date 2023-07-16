الخارجية اليمنية: وصول السفينة المكلفة بتفريغ خزان صافر للحديدة

أعلن وزير خارجية اليمن وصول السفينة المكلفة بتفريغ خزان صافر إلى ميناء الحديدة، وفقًا للعربية عاجل.

السفينة نوتيكا

ووصل الخزان النفطي العائم “نوتيكا” إلى قبالة محافظة الحديدة، غربي اليمن، تمهيدًا لإنهاء كابوس قنبلة صافر العائمة في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.

ووصلت سفينة “نوتيكا” اليوم الأحد، إلى قبالة سواحل الحديدة استعداداً لتفريغ خزان “صافر” العائم الذي يقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام والمتوقع أن تبدأ الأيام المقبلة.

1.14 مليون برميل نفط

ومع وصول السفينة الأممية العملاقة، تتجه الأنظار نحو سحب 1.14 مليون برميل نفط من “صافر” للناقلة نوتيكا التي تستعد للرسو بجانبها في خطوة أممية تضع حدا أخيرًا للتنصل الدائم من قبل مليشيات الحوثي.

ويأتي وصول السفينة الأممية البديلة بعد استكمال الأمم المتحدة عملية الفحص الدقيقة والشاملة للخزان “صافر” من الداخل والخارج على خطى تفريغه من النفط الخام، على أن تبدأ بعد تفريغ النفط مفاوضات لتحديد ملكيتها.

وكانت الأمم المتحدة قالت السبت، إن السفينة البديلة (Nautica) بدأت رحلتها باتجاه السواحل الغربية لليمن، تمهيداً لعملية نقل النفط من الخزان “صافر”.