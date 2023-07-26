الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 69 وظيفة شاغرة

أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 69 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الثانوية) فأعلى في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.