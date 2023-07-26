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لحملة الثانوية فأعلى في عدة مناطق بالمملكة

الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 69 وظيفة شاغرة

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 69 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 69 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الثانوية) فأعلى في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- كاتب وحدة (ثانوية فأعلى).
2- مراقب مخزون (ثانوية فأعلى).
3- أخصائي إدارة المخاطر.
4- مصور فوتوغرافي.
5- مصمم جرافيك.
6- ميكانيكي.
7- محلل بيانات.
8- مهندس برمجيات أول.
9- فني تمريض.
10- مدير مدرسة دولية
11- طبيب أخصائي غدد صماء و السكري.
12- طبيب أخصائي امراض قلب كبار.
– وغيرها من الوظائف.

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أماكن العمل:

– الشرقية.
– جدة.
– القصيم.
– المدينة المنورة.
– الخرج.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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