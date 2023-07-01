Icon

لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر Icon نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر Icon “الورود والعطور” .. من الهدايا الأكثر مبيعاً في أيام العيد بجازان Icon وظائف شاغرة بـ شركة بي آر إف للأغذية “BRF” Icon الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية Icon السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية Icon موعد مباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد الودية Icon 33 قتيلاً وجريحاً جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند Icon بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية برنامج الابتعاث الخارجي لحملة (الثانوية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي) بنسبة لا تقل عن 90%.
3- الحصول على درجة (70) فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي.
4- اجتياز المقابلة الشخصية.
5- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية (IELTS) بدرجة لا تقل عن (5) في كل مهارة أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة.
6- إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية والشهادات.
7- إرفاق نسخة من الهوية الوطنية.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الحج: خففوا الأمتعة في المسجد الحرام

وزارة الحج: خففوا الأمتعة في المسجد الحرام

تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً

تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا، وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/08هـ الموافق 2023/07/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم