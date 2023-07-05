الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم

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أكد البيت الأبيض أن الخدمة السرية تحقق في اكتشاف كوكايين بالمبنى وبايدن على علم بذلك، وفقًا للعربية عاجل.
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الإطفاء في واشنطن حددت أن مسحوقًا أبيض عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتًا، هو مادة الكوكايين، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
وقالت الخدمة السرية بالولايات المتحدة: إنه تم العثور على “مادة مجهولة” أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق، وفقًا لرويترز.
وذكر متحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الإلكتروني “مساء يوم الأحد، أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيًّا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عُثر عليها داخل منطقة عمل”.
وأردف المتحدث أن المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض، الذي يضم المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن والمكتب البيضاوي وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة.
وقالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية: إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على مسحوق أبيض فيه، تبين أنه الكوكايين.
وأكملت الصحيفة الأمريكية أن هانتر بايدن، الذي سبق له أن اعترف بتعاطي المخدرات، كان موجودًا في البيت الأبيض يوم الجمعة، ثم توجه إلى كامب ديفيد مع والده لقضاء عطلة عيد الاستقلال هناك.