الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي مبيعات وخدمات (Sales And Service Specialist)

– أخصائي الرواتب (Payroll Specialist)

– أخصائي قوى عاملة أول (Senior Workforce Specialist)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– التسويق

– الموارد البشرية

– المحاسبة

– المالية

– تكنولوجيا المعلومات

– الهندسة الصناعية

– أو ما يعادلها

المزايا:

– رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.

– بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.

– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.

– تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.

– إجازة سنوية مدفوعة

– فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا