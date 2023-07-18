الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي مبيعات وخدمات (Sales And Service Specialist)
– أخصائي الرواتب (Payroll Specialist)
– أخصائي قوى عاملة أول (Senior Workforce Specialist)
– إدارة الأعمال
– التسويق
– الموارد البشرية
– المحاسبة
– المالية
– تكنولوجيا المعلومات
– الهندسة الصناعية
– أو ما يعادلها
– رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
– بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
– تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
– إجازة سنوية مدفوعة
– فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
التقديم على الوظائف متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا