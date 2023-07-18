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خلال فترة الانتقالات الصيفية

الخليج يتعاقد مع فواز الطريس قادمًا من الهلال

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
الخليج يتعاقد مع فواز الطريس قادمًا من الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الخليج اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع اللاعب فواز الطريس قادمًا من نادي الهلال وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر “تويتر” إن الطريس عاد لتمثيل ” الدانة” وهو لقب فريق الخليج في الموسم الجديد 2023/2024.

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فواز الطريس يعود لـ الخليج مجددًا

وسبق لـ الطريس صاحب الـ 26 سنة اللعب في صفوف الخليج في موسم 2018/2019 حيث كان على سبيل الإعارة وقتها من نادي الاتفاق.

فواز الطريس
الطريس

ولعب الطريس في الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نادي العدالة، حيث لم ينجح في تقديم مستوى جيد مع الفريق.

وكان نادي الخليج أنهى موسم 2022/2023 في دوري روشن محتلًا المركز الـ14 في جدول الترتيب وبرصيد 31 نقطة، بينما هبط العدالة والباطن إلى دوري يلو.

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