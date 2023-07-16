الخليج يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الخليج، اليوم الأحد، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة علاء الهمل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

استخراج شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول عليها رسميًا، ما يتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الخليج ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

استعدادات الخليج للموسم الجديد

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج معسكرًا في مدينة سكاريا التركية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وسيتخلله عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل مميز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد أنهى منافسات دوري روشن السعودي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل 4 مرات، وخسر 17 مرة، وسجل 30 هدفًا، واستقبل 44 هدفًا.