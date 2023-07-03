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بهدف نشر الفوضى في البلاد

الداخلية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
الداخلية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء
المواطن - فريق التحرير

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اتهمت وزارة الداخلية السودانية، صباح اليوم الأحد، قوات الدعم السريع بتهريب السجناء لنشر الفوضى.

وأوضح المستشار الإعلامي للداخلية اليوم: “أن قوات الدعم السريع اقتحمت مقار للشرطة من أجل إطلاق سراح سجناء كي تعم الفوضى”.

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استهداف منشآت صحية

كما أشار المستشار الإعلامي لوزارة الداخلية السودانية إلى أن مقاتلي تلك القوات التي يرأسها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، استهدفوا منشآت صحية كي تنهار المنظومة الصحية في البلاد.

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية السودانية أن قوات الدعم السريع تعرضت لضربات قوية من الجيش أفقدتها الكثير من قدراتها العسكرية وكذلك خطوط الإمداد.

فرار مليوني شخص

من جانبه، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه منذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي فر أكثر من 2.1 مليون شخص داخليا، منذ بدء القتال في أبريل الماضي، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم.

كذلك عبر أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

 

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