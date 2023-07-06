Icon

ثريدز Threads يحقق انطلاقة قوية بـ10 ملايين مشترك خلال ساعات Icon تنفيذ حد الحرابة في مواطن قتل آخر وسرق مركبات وتعاطي المخدرات Icon سفيرة السعودية لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا Icon إنقاذ حياة مقيمة من انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى البدائع Icon أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد Icon والد التوأم السيامي إحسان وبسام: فرحتي لا توصف.. نشكر قيادة المملكة Icon العثور على كنز داخل قصر قائد فاغنر في روسيا Icon ليفربول يستقر على بيع ألكانتارا Icon كيفية تحميل تطبيق ثريدز الجديد وأهم مزاياه Icon جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لن يُسمح بخروج أي مركبة غير كويتية قبل الدفع

الداخلية الكويتية تمنع خروج المركبات إلا بعد سداد مخالفاتها

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
الداخلية الكويتية تمنع خروج المركبات إلا بعد سداد مخالفاتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية بشكل فوري من اليوم الخميس قبل خروجها.

تحصيل المخالفات المرورية بالكويت

وبينت الداخلية الكويتية، في بيانها اليوم، أنه لن يسمح بخروج أي مركبة سجلت مخالفات مرورية إلا بعد دفعها في الكويت.

قد يهمّك أيضاً
في طواف الوداع 4 إرشادات لضيوف الرحمن

في طواف الوداع 4 إرشادات لضيوف الرحمن

أبل تصنع علامة فارقة بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

أبل تصنع علامة فارقة بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

وأعلنت وزارة الداخلية عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية بشكل فوري من اليوم الخميس قبل خروجها، بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد.

منع خروج المركبات غير الكويتية

وبينت الداخلية أنه لن يسمح بخروج أي مركبة سجلت عليها مخالفة إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم