الداخلية الكويتية تمنع خروج المركبات إلا بعد سداد مخالفاتها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية بشكل فوري من اليوم الخميس قبل خروجها.

تحصيل المخالفات المرورية بالكويت

وبينت الداخلية الكويتية، في بيانها اليوم، أنه لن يسمح بخروج أي مركبة سجلت مخالفات مرورية إلا بعد دفعها في الكويت.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية بشكل فوري من اليوم الخميس قبل خروجها، بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد.

منع خروج المركبات غير الكويتية

وبينت الداخلية أنه لن يسمح بخروج أي مركبة سجلت عليها مخالفة إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.