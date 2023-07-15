الداخلية الكويتية: نتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات مع السعودية

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عدم قبولها الإساءة بالقول أو الفعل، فضلًا عن التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد كويتي قام بالتطاول بعبارات تسيء الى السعودية.
وأكدت الوزارة أنه تم إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية.
وأشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أنها لا تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.
وأكدت وزارة الداخلية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مهيبة بالجميع عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.