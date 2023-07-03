الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل عن سعادته بإتمام إجراءات التعاقد مع الأسطورة الإنجليزية، ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

جيرارد اتفاقي

وأعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث تمت مراسم التوقيع في لندن، على أن يتسلم مهام عمله مع انطلاق المعسكر الخارجي.

تعليق رئيس نادي الاتفاق

وأبدى رئيس نادي الاتفاق سعادته الشديدة بإنهاء التعاقد مع جيرارد بشكل رسمي، وعلق قائلًا: “هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات شهرة وتأثيرًا على مستوى دوري روشن السعودي”.

ووجه خالد الدبل شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعمهم السخي في كل المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي.

وأضاف: “والشكر موصول لوزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي؛ لدعمه المتواصل لكل الأندية الرياضية، خاصة أن ما تشهده الكرة السعودية من تطور كبير خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولًا ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة”.

واختتم رئيس نادي الاتفاق تصريحاته قائلًا: “بدون شك سيكون تواجد جيرارد إضافة ونقلة نوعية لدورينا كونه المدرب الإنجليزي الأول الذي سيعمل في دوري روشن، وبإذن الله ستكون هناك إضافات فنية لاحقة لتدعيم الفريق ليظهر فارس الدهناء بصورة قوية خلال منافسات الموسم الجديد”.