الدفاع المدني: احذروا تمديد الأسلاك الكهربائية عشوائيًا

أعادت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من تمديد الأسلاك الكهربائية لتفادي حدوث الصعق والتماس الكهربائي.

وأكدت الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد يعتبر سببًا رئيسيًا لمخاطر الصعق والتماس الكهربائي.

أخطار الحريق

ودائمًا ما يباشر الدفاع المدني الحرائق التي تنتج عن ذلك، ويدعو إلى ضرورة القيام بمجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب.