الدفاع المدني يباشر حريقًا في الصناعية الثانية بالرياض

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مباشرة الدفاع المدني بمدينة الرياض حريقًا في أحد المصانع بالصناعية الثانية.
وأظهر الفيديو جهود فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق، وكيفية محاصرته ومنع انتقاله للمواقع المجاورة، فضلًا عن استخدام الآلات والماكينات الحديثة لإخماد الحريق بدون أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.
فيديو | الدفاع المدني يباشر حريقا في أحد مصانع الصناعية الثاني في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/xiitI5D2lo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2023