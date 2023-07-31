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مطالبة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة

الدفاع المدني يخالف منشأة عطلت كاشف الدخان بجازان

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
الدفاع المدني يخالف منشأة عطلت كاشف الدخان بجازان
المواطن - فريق التحرير

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رصدت المديرية العامة للدفاع المدني، مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة جازان.

مخالفة سلامة

وذكرت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن تعطل بعض أجزاء نظام الكشف عن الحريق أو الإنذار (تغطية كاشف الدخان).

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وجددت المديرية دعوتها إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.

حملات رقابية دائمة

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.

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