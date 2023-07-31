الدفاع المدني يخالف منشأة عطلت كاشف الدخان بجازان

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رصدت المديرية العامة للدفاع المدني، مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة جازان.
وذكرت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن تعطل بعض أجزاء نظام الكشف عن الحريق أو الإنذار (تغطية كاشف الدخان).
وجددت المديرية دعوتها إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.
وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.