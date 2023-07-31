الدفاع المدني يعلن عن وظائف عبر منصة جدارات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (10) وظائف إدارية وهندسية وقانونية وتقنية (رجال / نساء) من خلال منظومة التوظيف الوطنية الموحدة (جدارات)، بالمرتبة (السادسة) و (السابعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أمن معلومات مساعد.

– أخصائي أمن معلومات مساعد.

– مهندس ميكانيكي مساعد.

– باحث تخطيط مساعد.

– أخصائي تغذية مساعد.

– باحث قضايا مساعد.

– باحث ميزانية مساعد.

– مترجم لغة إنجليزية.

– مساعد مراجع.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط:

1- خريجو الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

2- الوظائف المعلنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

3- يشترط قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

5- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية ، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

آليـة التقديـم على الوظائف:

1- الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2- يتم الاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

إيضاحات عامـة:

1- قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال الأسئلة الأكثر شيوعاً ، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2- البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم / ـة على نموذج جدارة مسئوليتها على المتقدم حتى لو

أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3- على كل متقدم / ة قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

4- ستقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/16هـ الموافق 2023/08/03م.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا