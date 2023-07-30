الدنمارك: حرق المصحف عملية كريهة للغاية ونسعى لمنعها

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قال وزير الخارجية الدنماركي، اليوم الأحد، إن الحكومة ستسعى إلى “إيجاد أداة قانونية تمكن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى في البلاد.
ووصف الوزير لارس لوك راسموسن في بيان منفصل أوردته وكالة أنباء رويترز، عمليات الإحراق بالكريهة للغاية.
وأردف أن إحراق نسخ من المصحف الشريف أعمال متهورة ارتكبها عدد قليل من الأفراد، متابعًا أن هؤلاء الأفراد القلائل لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنماركي.