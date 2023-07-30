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أعمال متهورة ارتكبها عدد قليل من الأفراد

الدنمارك: حرق المصحف عملية كريهة للغاية ونسعى لمنعها

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
الدنمارك: حرق المصحف عملية كريهة للغاية ونسعى لمنعها
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الخارجية الدنماركي، اليوم الأحد، إن الحكومة ستسعى إلى “إيجاد أداة قانونية تمكن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى في البلاد.

حرق المصحف

ووصف الوزير لارس لوك راسموسن في بيان منفصل أوردته وكالة أنباء رويترز، عمليات الإحراق بالكريهة للغاية.

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وأردف أن إحراق نسخ من المصحف الشريف أعمال متهورة ارتكبها عدد قليل من الأفراد، متابعًا أن هؤلاء الأفراد القلائل لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنماركي.

حرق نسخة من المصحف

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