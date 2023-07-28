الديوان الملكي: وفاة تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.