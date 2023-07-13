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موسكو تعاني من نقص الموارد ومشاكل اقتصادية

الرئيس الأمريكي: بوتين خسر الحرب ولن يستخدم النووي

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
الرئيس الأمريكي: بوتين خسر الحرب ولن يستخدم النووي
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قد خسر الحرب” في أوكرانيا، في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

تصريحات بايدن

وخلال المؤتمر الصحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال، قال بايدن: إن “بوتين خسر الحرب”، مضيفًا: “يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا”.

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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وذهب بايدن إلى أنه لا يرى احتمالًا لاستخدام روسيا السلاح النووي، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتابع بايدن في مؤتمر صحافي في هلسنكي مع نظيره الفنلندي: “لا أرى احتمالًا حقيقيًّا لاستخدام بوتين السلاح النووي، على الرغم من أننا لا يمكن أن نعرف ذلك على وجه اليقين”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الغرب والصين والمجتمع الدولي طالبوا بتجنب هذه الخطوة.

وتوقع الرئيس الأمريكي أن “يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب”.

بوتين

وأردف بايدن: “آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًّا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما”.

وذكر بايدن أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا أن الرئيس الروسي بوتين “سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب”.

وأوضح أن “روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات”.

واختتم بايدن: “لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب”، لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.

 

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