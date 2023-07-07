الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا

قالت الرئاسة الإندونيسية اليوم الجمعة، إن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو والوفد المرافق له فى حالة جيدة وفى وضع آمن بعد الزلزال الذى بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر وضرب منطقة جايابورا.

زلزال إندونيسيا

وقال باى مشمودين نائب مكتب الصحافة والإعلام بأمانة الرئاسة، في رسالة مقتضبة إن الرئيس جوكو ويدودو فى حالة جيدة ولم يشعر بالزلزال، وفقًا لما نقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية.

وذكر أن الرئيس جوكو كان يقوم بزيارة عمل إلى جايابورا فى مقاطعة بابوا شرق إندونيسيا منذ مساء يوم الأربعاء الماضى وعندما وقع الزلزال، كانوا يتناولون الغداء فى مطعم فى مدينة مومباي، مقاطعة جايابورا الجنوبية.

وفى ذلك الوقت، كان بعض أعضاء مجلس الوزراء يرافقون الرئيس، بمن فيهم وزير الشئون الداخلية تيتو كارنافيان، وقائد القوات المسلحة الأدميرال يودو مارغونو، وقائد الشرطة الجنرال ليستيو سيجيت برابوو.

كنا نتناول الغداء

وقال مشمودين “لم نتوقع وقوع زلزال، كنا نتناول الغداء ولم نشعر بالزلزال”.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، كان مركز الزلزال على بعد 53 كم شمال غرب منطقة جايابورا و10 كم تحت الماء، ولم يتسبب الزلزال فى تسونامي.