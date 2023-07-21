الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق أول شحنة من أول خط إنتاج لمشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2” من مورمانسك إلى موقع التركيب في شبه جزيرة جيدان عبر طريق بحر الشمال.

زيارة بوتين

وزار بوتين مركز إنشاء مشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد التابع لشركة نوفاتيك في بيلوكامينكا، قرب ميناء مورمانسك القطبي، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي أمس.

وتابع بوتين: “تتوافر جميع الأسباب للاعتقاد بأن (أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2) سيتم تنفيذه في موعده وبالجودة المطلوبة”.