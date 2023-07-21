المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري رياض محرز يخضع للفحص الطبي ويقترب من الأهلي انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة رامون دياز يتولى تدريب فاسكو دي جاما
ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق أول شحنة من أول خط إنتاج لمشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2” من مورمانسك إلى موقع التركيب في شبه جزيرة جيدان عبر طريق بحر الشمال.
وزار بوتين مركز إنشاء مشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد التابع لشركة نوفاتيك في بيلوكامينكا، قرب ميناء مورمانسك القطبي، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي أمس.
وتابع بوتين: “تتوافر جميع الأسباب للاعتقاد بأن (أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2) سيتم تنفيذه في موعده وبالجودة المطلوبة”.