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سيخوض عددًا من الوديات

الرائد يستعد للموسم الجديد في تركيا

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
الرائد يستعد للموسم الجديد في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الرائد، قبل قليل، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برنامج إعداد الرائد

وأوضح حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في تركيا، على أن تُغادر البعثة، يوم الخميس المقبل.

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الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @alraedclub

وستُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى تركيا، يوم 6 يوليو، على أن يبدأ التدريبات الجماعية في اليوم التالي، وسينتهي المعسكر يوم 29 من الشهر ذاته، وسيخوض خلاله عددًا من المباريات الودية سوف تُحدد قريبًا.

وتأمل الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، أملًا في تقدم أداء أفضل، واحتلال مركز متقدم بدوري روشن السعودي.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl

الفريق بدوري روشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من الفوز 9 مرات، والتعادل 7 مرات، وخسر 14 لقاء.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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