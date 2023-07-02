الرائد يستعد للموسم الجديد في تركيا

كشف نادي الرائد، قبل قليل، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برنامج إعداد الرائد

وأوضح حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في تركيا، على أن تُغادر البعثة، يوم الخميس المقبل.

وستُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى تركيا، يوم 6 يوليو، على أن يبدأ التدريبات الجماعية في اليوم التالي، وسينتهي المعسكر يوم 29 من الشهر ذاته، وسيخوض خلاله عددًا من المباريات الودية سوف تُحدد قريبًا.

وتأمل الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، أملًا في تقدم أداء أفضل، واحتلال مركز متقدم بدوري روشن السعودي.

الفريق بدوري روشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من الفوز 9 مرات، والتعادل 7 مرات، وخسر 14 لقاء.