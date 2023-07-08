الرائد يضم أمير سعيود رسميًا

أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الجزائري أمير سعيود، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

أمير سعيود ينضم للرائد

وأوضح نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن أمير سعيود سيُمثل صفوفه خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وكان سعيود صاحب الـ32 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في صيف عام 2021، لمدة موسمين، وانتهى عقده يوم 30 يونيو، إلا أنه رفض التجديد، رغم تألقه اللافت، قبل أن يوقع للرائد اليوم.

وتأمل إدارة نادي الرائد في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الجديد، والظهور بشكل أفضل في دوري روشن السعودي.

تألق سعيود مع الطائي

وخطف أمير سعيود الأنظار مع الطائي في الموسم الماضي من دوري روشن السعودي، حيث شارك في 27 مباراة، 26 منهم كأساسي، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، بعدما هز الشباك 10 مرات، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وقام سعيود بـ17 تسديدة على المرمى بدقة 41.5%، وصنع 47 فرصة، ولديه بـ768 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 76.4%، وقام بـ103 مراوغات ناجحة، و19 افتكاكًا ناجحًا، وقطع الكرة 5 مرات ومنع التسديد مرتين، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.