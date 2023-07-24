الراجحي: توزيع أرباح نقدية بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم

أقر مجلس إدارة مصرف الراجحي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11.5% من رأس المال ما يعادل 1.15 ريال للسهم بعد خصم الزكاة، كأرباح عن النصف الأول 2023.

حيث بلغ إجمالي الأرباح الموزعة 4600 مليون ريال وسيكون تاريخ الاستحقاق 31 يوليو 2023 والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يكون تاريخ التوزيع 14 أغسطس 2023.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 4.36 نقاط ليقفل عند مستوى 11760.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات علم، و دله الصحية، وجمجوم فارم، وأسواق المزرعة، والموارد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والخليج للتدريب، وتكوين، ومجموعة فتيحي، و الأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و 7.28% .

الأسهم الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات علم، والموارد، وأرامكو السعودية، والراجحي، وجمجوم فارما هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 727.97 نقطة ليقفل عند مستوى 24005.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.