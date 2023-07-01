الربيعة: الدعم اللامحدود من القيادة وراء نجاح موسم حج 1444

رفع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحج والعمرة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ.

وقدم الربيعة بهذه المناسبة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامهما وحرصهما على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

تيسير رحلة الحجاج

وقال الربيعة، إن الدعم الاستثنائي اللامحدود الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن في قطاعاتها كافة من لدن قيادتنا الرشيدة، ووضع هذا الشرف في أعلى أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كان له دور محوري في تيسير رحلة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم حج هذا العام، والذي شهد عودة الأعداد الطبيعية لما قبل الجائحة.

وأضاف أن ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لكافة منظومة خدمة ضيوف الرحمن، بتميكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة، قدم شركاء المنظومة جهودًا تشاركية وتكاملية نابعة من روح الفريق الواحد، لإثراء تجربة ضيف الرحمن، وجعلها سهلة وميسرة، وتؤدى بكل أمانٍ وطمأنينة، الأمر الذي ساهم في إنجاح موسم حج 1444هـ، بالإضافة إلى التزام الحجاج بالخطط الموضوعة لهم، لذا نقدم لهم جميعًا جزيل الشكر والعرفان لهم على تعاونهم، وأسأل الله لهم الأجر والمثوبة.