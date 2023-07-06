الربيعة: لا نتوقع الحياة للتوأم إحسان لعدم اكتماله

كشف رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “إحسان وبسام” الدكتور عبدالله الربيعة، أن الفريق أسرع في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان.

عيوب خلقية كبيرة

وقال الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن المرحلة الثالثة في عملية فصل التوأم السيامي إحسان وبسام كانت دقيقة وحساسة جدًا، وحاول الفريق الإسراع فيها قدر الإمكان نظرًا لما يواجه الطفل إحسان من عيوب خلقية ومشاكل في القلب وضمور في الأعصاب وعدم وجود كلى ومثانة بولية وجهاز تناسلي، كما يوجد قصور وقصر في الأمعاء، ما يؤكد أنه كان متطفلًا على شقيقه التوأم بسام.

وأضاف أنه كان هناك اشتراكات عديدة في أكثر من موقع وفي الأمعاء والإثنى العشر والبنكرياس والأوردة الدقيقة الخاصة بالكبد وأغشية القلب، وتم التعامل معها وفصلها، لافتًا إلى أنه لا يتوقع للطفل إحسان الحياة لأنه غير مكتمل رغم وضعه المستقر فأمامه ساعات أو أيام، لافتًا إلى أنه خلال ساعات قليلة سيخرج التوأم ويقابلان أسرتهما.

نجاح فصل التوأم السيامي

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “ إحسان وبسام “ الدكتور عبدالله الربيعة، فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام بنجاح.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.