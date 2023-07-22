الروبوت السعودية سارة عينها على مقعد المذيع وترفض الإفصاح عن عمرها

ظهرت الروبوت السعودية سارة في حوار سريع ومباشر مع قناة “العربية”، مؤكدة أنها عينها على مقعد المذيع.

وقالت الروبوت سارة خلال استضافتها بـ”استديو الرابعة” على قناة “العربية”، إن عينها على مقعد المذيع وذلك ردًا على سؤال المذيع بشأن مخاوفهم من سيطرة الروبوتات على أماكنهم في الإعلام.

وتحفظت على الإفصاح عن عمرها ووزنها، مؤكدة أن العمر ما هو إلا مجرد رقم لا يهمها.

أول روبوت محلي الصنع

يذكر أنه جرى تصنيع الروبوت “سارة” بالتعاون بين السعودية الرقمية وشركة Qss، وبإمكانها التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم، وتأدية جميع الرقصات الشعبية، والرد على استفسارات الزوار.