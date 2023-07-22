الروبوت السعودية سارة عينها على مقعد المذيع وترفض الإفصاح عن عمرها جامعة الملك خالد تستحدث 15 تخصصًا موسى ديابي يرفض النصر ويختار أستون فيلا دفع 681 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة لحظة انطلاق مناورات أمريكية أسترالية وسط توتر مع الصين سامر المسحل ينافس سعيد آل قبوص والمعيبد على رئاسة الاتفاق البديوي: حرق نسخ القرآن فعل شنيع يعكس التطرف وكراهية الأديان حقيقة تعاطي أسماك القرش الكوكايين وحبوب الهلوسة قدوم أليكس تيليس يُعجل برحيل نجم النصر انطلاق قمة وزراء طاقة مجموعة العشرين بحضور عبدالعزيز بن سلمان
ظهرت الروبوت السعودية سارة في حوار سريع ومباشر مع قناة “العربية”، مؤكدة أنها عينها على مقعد المذيع.
وقالت الروبوت سارة خلال استضافتها بـ”استديو الرابعة” على قناة “العربية”، إن عينها على مقعد المذيع وذلك ردًا على سؤال المذيع بشأن مخاوفهم من سيطرة الروبوتات على أماكنهم في الإعلام.
وتحفظت على الإفصاح عن عمرها ووزنها، مؤكدة أن العمر ما هو إلا مجرد رقم لا يهمها.
يذكر أنه جرى تصنيع الروبوت “سارة” بالتعاون بين السعودية الرقمية وشركة Qss، وبإمكانها التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم، وتأدية جميع الرقصات الشعبية، والرد على استفسارات الزوار.
#نشرة_الرابعة | حوار سريع ومباشر مع الروبوت السعودية "سارة".. عينها على مقعد المذيع وتتحفظ على الإفصاح عن عمرها @Nayef_tv pic.twitter.com/virsXDou5f
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 22, 2023