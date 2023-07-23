Icon

الرياض آرت يستقبل طلبات المشاركة في ملتقى طويق للنحت Icon موسى ديمبيلي في طريقه للاتفاق Icon سجين بسبب المخدرات: رأيت أصحابي يموتون أمامي بسبب جرعة زائدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري Icon اتفاقية مع برافيج الهندية لإنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية بالسعودية Icon النصر يسعى لخطف صفقة ميلان المنتظرة Icon درجة الحرارة عند منتصف النهار أدنى من الـ4 عصرًا Icon التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة Icon طيران ناس يحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 46% Icon 7 خطوات بسيطة للتقديم على دعم برنامج ريف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجمع نخبة من فناني النحت في السعودية

الرياض آرت يستقبل طلبات المشاركة في ملتقى طويق للنحت

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
الرياض آرت يستقبل طلبات المشاركة في ملتقى طويق للنحت
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن “برنامج الرياض آرت” عن إقامة النسخة “الخامسة” من “ملتقى طويق للنحت” لعام 2024م، خلال الفترة 14 يناير حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار “أبعاد متحركة” والذي يجمع نخبة من فناني النحت من المملكة ومختلف أنحاء العالم، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءًا من المشهد الفني الثقافي للعاصمة الرياض.

برنامج الرياض آرت

وكشف البرنامج، عن بدء استقبال طلبات الفنانين للمشاركة في النسخة “الخامسة” من الملتقى، ابتداءً من الأحد 23 يوليو 2023م حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م، والذي يعد أحد مشاريع “برنامج الرياض آرت” وأحد مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، في 19 مارس 2019م، بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفظه الله.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يكتسح شتولفيلدن وديًا بـ18 هدفًا

الأهلي يكتسح شتولفيلدن وديًا بـ18 هدفًا

تحديد موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين لـ 11551 وظيفة تعليمية

تحديد موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين لـ 11551 وظيفة تعليمية

وتضم اللجنة كلاً من: الفنانة والمهندسة المعمارية المتخصصة في جذور الهوية المعمارية للتراث السعودي وشريكة مؤسّسة لـ “سين آركتكتس” و”أم سليم كوليكتيف” نجود السديري، والقيّم الفني المشارك لملتقى طويق للنحت 2024 النحات والأستاذ المساعد في التربية الفنية بجامعة الملك سعود الدكتور فهد الجبرين، الأستاذ المساعد في كلية الفنون والتصميم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة خلود البقمي، والقيّم الفني والمؤرخ في مجال الفنون وأحد قيادات “معرض كورتالد” بجامعة “كامبريدج” ومؤسسة “هنري مور” في المملكة المتحدة سيباستيانو باراسي، والقيم الفني لملتقى طويق للنحت 2024، ورئيس لجنة التحكيم في الملتقى وماريك وولينسكي .

ملتقى طويق للنحت

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لبرنامج “الرياض آرت” المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، أن أعمال وفعاليات ملتقى طويق للنحت تمثل جزءًا من برنامج ” الرياض آرت ” الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة سكان وزوار المدينة وإشاعة الفرح والبهجة في حياتهم اليومية “، مبينا أن ملتقى طويق للنحت” يهدف إلى تشجيع الفنانين والنحاتين من جميع أرجاء العالم على صناعة أعمال فنية مستدامة تسهم في تطوير وإثراء مدينة الرياض، حيث يعد الملتقى أحد المشاريع الثرية التي تسهم في تمكين المواهب الوطنية والعالمية، وترسيخ أثرهم في المشهد الثقافي للعاصمة”.
وأضاف الهزاني، أن جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، ستشاهد بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض.
يذكر أن النسخ السابقة من ملتقى طويق للنحت، شهدت مشاركات واسعة من الفناين والزوّار، حيث بلغ عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 90 نحاتًا محليًا وعالميًا، مما يعكس أهمية الملتقى في مشهد النحت العالمي، حيث يمكن الاطلاع على آلية التقدم للمشاركة في “ملتقى طويق للنحت 2024″، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني.

الرياض آرت

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم