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استخدام المياه المعالجة بنسبة 100٪ لأغراض الريّ

الرياض الخضراء: تنفيذ 1350 كم من شبكات المياه لريّ 7.5 مليون شجرة بمدينة الرياض

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
الرياض الخضراء: تنفيذ 1350 كم من شبكات المياه لريّ 7.5 مليون شجرة بمدينة الرياض
المواطن - تصوير : هاشم القرني

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ضمن أعمال برنامج “الرياض الخضراء” يتم تنفيذ مشاريع شبكات المياه لريّ 7.5 مليون شجرة بمدينة الرياض بأطوال 1,350كم، والتي ستنقل 1.7 مليون متر مكعب يومياً من المياه المعالجة لرفع معدل استخدامها لأغراض الرّي بنسبة 100٪، وذلك بهدف تحقيق استدامة ريّ المساحات الخضراء لمشاريع الرياض الخضراء والمشاريع التنموية في الرياض.

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وتتراوح أقطار الشبكات الرئيسية من 1.2 إلى 2.4 متر بالإضافة إلى شبكات فرعية تصل جميع أحياء مدينة الرياض، وبدأت أعمال التنفيذ وفق أحدث التقنيات والممارسات لتسريع تنفيذ الأعمال بما لا يؤثر على الحركة المرورية في المدينة، وبالاعتماد على أفضل تقنيات الريّ باستخدام نظام التحكم والمراقبة لإدارة مياه الريّ عن بُعد، كونها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الرياض الخضراء وترتكز على مبدأ الاستدامة في الريّ باستخدام المياه المعالجة بنسبة 100٪، مما يؤكد التزام البرنامج باستغلال الموارد المتجددة.

وقد تم تشكيل فريق فني مكون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تسريع أعمال التنسيق، وتذليل العوائق، ومعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ شبكات مياه الريّ، وربط البرامج والخطط بين الجهات المعنية في تنفيذ المرافق العامة وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للريّ، وشركة المياه الوطنية.

واستخدمت شبكات مياه الريّ التي يتم تنفيذها من قبل “الرياض الخضراء”، العديد من مشاريع الرياض الكبرى، مثل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام.

يشار إلى أن “الرياض الخضراء” هو أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله -، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

ويستهدف المشروع زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9.1٪ من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، كما أنه يساهم في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.

 

 

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