الريال يحتفي بذكرى انضمام كريستيانو رونالدو

احتفل نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، بذكرى خاصة في مسيرة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول كريستيانو رونالدو إلى ملعب “سانتياجو برنابيو”، وتقديمه للإعلام والجماهير.

وعلق ريال مدريد على مقطع الفيديو، قائلًا: “في مثل هذا اليوم قبل 14 عامًا، قدمنا رونالدو كلاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.. والباقي هو التاريخ”.

وارتدى رونالدو قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمدة 9 مواسم خلال الفترة من 2009 حتى 2018، توج خلالها بـ15 بطولة محلية وقارية.

وكانت أبرز إنجازات كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني مرتين، بجانب التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات، فيما كانت المرة الخامسة مع مانشستر يونايتد.

ورحل رونالدو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2018، وانضم إلى يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2021.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

⏳✨ #OTD 14 years ago, a certain player by the name of Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro was presented as a Real Madrid player… The rest is HISTORY.

📺 This and much more @Cristiano content, available on #RMPlay!

👉 https://t.co/4s2PMdhImS pic.twitter.com/LI9atboaQO

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 6, 2023