Icon

الريال يُجهز عرضًا بـ100 مليون يورو لضم مبابي Icon أليكس تيليس يشارك في تدريبات النصر Icon إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله بدءًا من الأربعاء Icon مانشستر سيتي يكسب ودية يوكوهاما بخماسية Icon مدرب تشيلسي يُشيد بـ نيكولاس جاكسون Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم Icon جامعة أم القرى تعلن نسب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم Icon ودية الرجاء المغربي تحبط السد قبل البطولة العربية Icon السعودية: ربط التقنيات العميقة بالمجتمع مهم لتحقيق التنمية المستدامة Icon الأهلي ينسحب من صفقة ساديو ماني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد استبعاده من معسكر باريس

الريال يُجهز عرضًا بـ100 مليون يورو لضم مبابي

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
الريال يُجهز عرضًا بـ100 مليون يورو لضم مبابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تجهز إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العرض الأول للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

استبعاد مبابي من معسكر باريس

واتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

قد يهمّك أيضاً
صرف 97 مليون ريال مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي

صرف 97 مليون ريال مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي

بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا

بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان مع باريس – المصدر rmcsport

ريال مدريد يستعد لتقديم عرضه الأول

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، اليوم الأحد: “يدرك رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز أن وضع سان جيرمان مكشوف، كما يرى أن باريس دون أي قوة في الصفقة”.

وأضافت: “لهذا السبب يخطط رئيس ريال مدريد للاستفادة من الموقف ومحاولة التعاقد مع مبابي بأقل سعر ممكن، وسيرسل المرينغي العرض الأول هذا الأسبوع، وسيكون تحديدًا من 25 إلى 27 يوليو الجاري”.

كيليان مبابي
كيليان مع باريس – المصدر eurosport

وتابعت الشبكة الإسبانية: “العرض سيكون 85 مليون يورو رسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 15 مليون يورو، وسيكون بعيدًا جدًا عن الـ200 مليون يورو التي يطلبها باريس سان جيرمان في الصفقة”.

وجاء في ختام تقرير “ديفنسا سنترال”: “بيريز لديه النية بأن يقدم زيادة طفيفة على العرض الأول، في محاولة جديدة لضم كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، لكنه لن يقترب من الـ200 مليون يورو”.

كيليان مبابي - ريال مدريد
كيليان مع باريس – المصدر @PSG_English

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم