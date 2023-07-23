الريال يُجهز عرضًا بـ100 مليون يورو لضم مبابي

تجهز إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العرض الأول للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

استبعاد مبابي من معسكر باريس

واتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

ريال مدريد يستعد لتقديم عرضه الأول

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، اليوم الأحد: “يدرك رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز أن وضع سان جيرمان مكشوف، كما يرى أن باريس دون أي قوة في الصفقة”.

وأضافت: “لهذا السبب يخطط رئيس ريال مدريد للاستفادة من الموقف ومحاولة التعاقد مع مبابي بأقل سعر ممكن، وسيرسل المرينغي العرض الأول هذا الأسبوع، وسيكون تحديدًا من 25 إلى 27 يوليو الجاري”.

وتابعت الشبكة الإسبانية: “العرض سيكون 85 مليون يورو رسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 15 مليون يورو، وسيكون بعيدًا جدًا عن الـ200 مليون يورو التي يطلبها باريس سان جيرمان في الصفقة”.

وجاء في ختام تقرير “ديفنسا سنترال”: “بيريز لديه النية بأن يقدم زيادة طفيفة على العرض الأول، في محاولة جديدة لضم كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، لكنه لن يقترب من الـ200 مليون يورو”.