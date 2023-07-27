الزعاق يكشف موعد انتهاء أحر أيام الصيف

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كشف خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق أن الشعرى هو النجم الأوحد الذي ذُكِر اسمه في القرآن والعامة يسمونه المرزم.
وأوضح الزعاق عبر مقطع فيديو نشره بحسابه على “تويتر” أن المرزم هو موسم الغبيرة على جازان وموسم الأمطار الخريفية على سلطنة عمان واليمن وموسم براد الليل على جنوب السعودية.
وأشار الزعاق إلى أن أحر أيام الصيف هي زدحة وجمرة القيظ، حيث تتراوح مدة الزدحة 26 يومًا والجمرة مثلها ومجموعها 52 يومًا
وتابع الزعاق قائلًا: “ودعنا الآن زدحة القيظ وباقٍ علينا جمرة القيظ “المرزم والكليبين” .
ما هو النجم الأوحد الذي ذكر في #القرآن؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق #السعودية #نشرة_الرابعة@dralzaaq pic.twitter.com/o9Bw4mDPGC
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 26, 2023