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يتم تحديدها وفقاً لنجوم الثريا والمرزم وسهيل

الزعاق يوضح بداية وشدة ونهاية الحر عند العرب

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
الزعاق يوضح بداية وشدة ونهاية الحر عند العرب
المواطن - فريق التحرير

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أوضح خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، أن أهم نجوم الحر عند العرب ثلاثة وهي الثريا والمرزم وسهيل.

وأضاف الزعاق عبر فيديو نشره بحسابه على موقع “تويتر” أنه عند رؤية الثريا قبيل شروق الشمس في الجهة الشمالية الشرقية؛ فهذا أمارة وعلامة على بداية الحر، وعند رؤية المرزم فهذا أمارة على شدة الحر، فيما تعتبر رؤية سهيل أمارة على نهاية الحر.

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وتابع أنه مع دخول موسم المرزم تظهر بالأسواق جميع أنواع النخيل.

موسم المرزم

وفي وقت سابق، أوضح الزعاق، أن الأمس كان أول موسم المرزم وهو النجم الأول من نجوم جمرة القيظ (المرزم والكليبين) ومدته 26 يوماً.

وأضاف الزعاق أنه بقي 26 يوماً على سهيل وحينذاك تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي من آخر الليل.

ولفت الزعاق، إلى أن العرب قسّموا الحرارة إلى قسميْن صيف وقيظ، الصيف هو بداية الحر والقيظ شدته، فيما يقسم العامة القيظ إلى قسميْن هو زدحة القيظ، وجمرة القيظ “المرزم والتليبين”.

وأشار إلى أن موسم المرزم هو قمة اشتداد الحرارة ومدته 13 يوماً وخلال هذه الأيام يتعب المزارع في جني ثمار الفاكهة وخراف النخيل والسقيا والعامة يقولون: “لا دخل المرزم.. يا زراع الزم”.

 

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