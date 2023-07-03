وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير الزعاق: يوليو يحمل بين دفتيه موسم قدحة القيظ صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان “المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022 أوسع عملية اقتحام إسرائيلي لـ مخيم جنين منذ 2002 وزارة الداخلية.. جهود إعلامية واتصالية في موسم حج آمن وميسّر إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الداخلية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء مواطن حول مزرعته في سكاكا الجوف لسلة خضار مجانية
قال د. خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، إن أول شهر يوليو الجاري هو أول أيام شدة حرارة الصيف؛ التي تكون خلال شهري (يوليو و أغسطس)، وتحتوي بين دفتيها موسم قدحة القيظ أو جمرة القيط، بحسب وصفه للطقس.
وأضاف الزعاق موضحاً سبب تسمية شهر يوليو بهذا الاسم ووصفه، إن شهر يوليو سمي بذلك الاسم نسبة إلى الملك الروماني يوليوس قيصر، والذي أحدث تحسينات لدولته، فسمي ذلك الشهر تخليدًا لذكره.
وأضاف: “أنه يسمى في العراق وبلاد الشام شهر تموز ويسمى في مصر يولية، كما يسمى في الجزائر والمغرب العربي بشهر جويلة، مشيراً إلى أن يوليو هو الشهر السابع من شهور السنة الميلادية، وأحد الشهور السبعة التي تتكون من 31 يومًا.
"إذا دخلت الجوزاء فاملأ الحوزة".. من أين أتت هذه المقولة؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/urEaefrO9n
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 2, 2023
وأشار إلى أن الأرض تكون في أبعد نقطة لها من الشمس في أول شهر يوليو، إلا أن أشعتها عمودية، كما تتعامد الشمس على الكعبة في منتصفه وقت آذان الظهر وهو موعد تحديد القبلة عالميًا، بينما تكون في نهايته جمرة القيظ.
وتابع الزعاق أن شدة حرارة الصيف تتكئ على حرارة الصيف ورمد الأرض ورياح السموم، وهذه الثلاث تجتمع في مواسم “مربعانية وقدحة القيظ وجمرة القيظ”.
وأضاف الزعاق، أن أشد هذه المواسم حرارة هي قدحة وجمرة القيظ في شهرَي يوليو وأغسطس وفيها تكون الأرض في شدة رمضها، من الرمض أي شدة الحرارة.
وقال الزعاق “بقي 57 يوماً وتبدأ الحرارة بالانكسار، وخلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الجوزاء”.
ما سبب تسمية شهر يوليو بهذا الاسم؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/7EiEFdQ63K
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 30, 2023