الزعاق: 1445هـ سنة بسيطة وعدد أيامها 354 يومًا

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أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن السنة الهجرية هي سنة قمرية تعتمد على دورة القمر حول الأرض، وهي أقل من الميلادية بفارق 11 يومًا تقريبًا، وعدد أيامها 354 يومًا في السنة البسيطة و355 في الكبيسة، تزامنًا مع بداية العام الجديد 1445هـ.
وأضاف الزعاق عبر فيديو نشره بحسابه بموقع “تويتر” أن العام الهجري الجديد 1445هـ سنة بسيطة بها 6 أشهر 29 يوماً والباقي منها 30 يوماً، تبدأ اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023م وتنتهي السبت 6 يوليو 2024م، وأساسها رؤية الهلال.
ولفت الزعاق إلى أن أهم شهور العام الهجري الجديد هي “شعبان 29 يوماً، ورمضان 30 يومًا، وذي القعدة 29 يومًا وذي الحجة 30 يومًا”.
وتابع بالقول “شهرا المحرم وصفر قيظ، وربيع أول وآخر أجواء معتدلة، وجُمادى الأولى والآخرة ورجب أجواء باردة، وشعبان ورمضان معتدلة، وشوال صيف، وذو القعدة وذو الحجة قيظ”.
كل عام وأنتم بخير #عام_هجري_جديد_1445
pic.twitter.com/dodmEdK3B7
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 19, 2023