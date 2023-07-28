الزمالك يفتتح بطولة الملك سلمان للأندية برباعية في الاتحاد المنستيري

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد في بطولة الملك سلمان للأندية العربية.
وكان الزمالك نجح في إحراز هدفين عبر كل من التونسي سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو في الدقيقتين الـ 27 والـ44 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب سيد عبدالله نيمار في إحراز هدفين للفريق الأبيض في الدقيقتين الـ 56 والـ 64.
وسيلعب الزمالك الجولة المقبلة في البطولة العربية ضد نادي الشباب مساء الاثنين المقبل، بينما يلعب الاتحاد المنستيري التونسي ضد نادي النصر يوم الاثنين المقبل أيضًا.