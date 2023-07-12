الساعات الفاخرة المستعملة آخر استثمارات كريستيانو رونالدو

يساهم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، بحصة في منصة تداول الساعات عبر الإنترنت “كرونو 24” (Chrono24)، مما يمنح نجم كرة القدم استثماراً ماليًا جديدًا بسوق الساعات الفاخرة المستعملة.

سوق الساعات المستعملة

ينضم رونالدو بهذا الاستثمار إلى المساهمين الحاليين في “كرونو 24″، بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة، وأداة الاستثمار العائلية لرئيس “إل في إم إتش” (LVMH) برنارد أرنو. ولم تكشف الشركة عن حجم حصة النجم البرتغالي في الشركة التي تقع في كارلسروه في ألمانيا، والتي عقدت جولة تمويل في 2021 قدّرت قيمتها بأكثر من مليار دولار.

قال الرئيس التنفيذي المشارك تيم ستراك في مقابلة: “الصفقة مهمة لنا، فمبلغ الاستثمار كبير”. وتتوقع شركة الاستشارات “ديلويت” أن تنمو سوق الساعات المستعملة 75% بحلول نهاية العقد، لتصل إلى 35 مليار فرنك سويسري (39.6 مليار دولار)، بحسب “بلومبرج”.

رونالدو يشتهر بحب الساعات

وفي سياق موازٍ، ترجح شركة الاستشارات والتحليلات السويسرية “لوكس كونسلت” (LuxeConsult) تجاوز إيرادات الساعات المستعملة مبيعات الساعات الجديدة بحلول 2033.

رونالدو يشتهر باقتناء مجموعة متنوعة من الساعات الفاخرة الشخصية تُقدَّر قيمتها بملايين، وقد شوهد مرتدياً ساعات تنتمي إلى علامات تجارية تتراوح من “رولكس” إلى الساعات اللامعة من “جاكوب آند كو” و”جيرارد بيريغو” (Girard-Perregaux) و”فرانك مولر”.

صفقة كريستيانو رونالدو مع كرونو 24

قال ستراك من “كرونو 24” إن الصفقة مع أسطورة كرة القدم ليست دعماً أو اتفاقية تسويق، وقال: “رونالدو استثمر لدينا، ولم نعطه المال”.

“كرونو 24” أكبر سوق على الإنترنت مخصصة للساعات الفاخرة، ولديها ما يصل إلى نصف مليون ساعة مدرجة من التجار والبائعين الخاصين على المنصة في أي وقت. وتحصل الشركة،التي قال ستراك إن لديها هوامش تشغيل تفوق 10%، على رسوم على كل معاملة.

أسعار الساعات الفاخرة

بعد تحقيقها طفرة غير مسبوقة في 2021، والربع الأول من 2022، انخفضت أسعار ساعات “رولكس” و”باتيك فيليب” و”أوديمار بيجيه” (Audemars Piguet) الفاخرة الأكثر طلباً بشكل حاد واقتربت من أدنى مستوياتها في عامين، وفقاً لبيانات منصة التداول عبر الإنترنت في المملكة المتحدة “سبديال” (Subdial).

خفضت “كرونو 24” نحو 13% من قوتها العاملة في يناير، وأعادت هيكلة بعض عملياتها في ظل الانكماش الاقتصادي.

قال ستراك إن أسعار عديد من طرازات “رولكس” بدأت تستقر، في حين أن ساعات “باتيك فيليب” و”أوديمار بيجيه” الأكثر شهرة بما في ذلك “نوتيلوس” و”رويال أوك” لا تزال تنخفض، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير من العام الماضي.

أوضح أن زيادة المعروض، التي أدت إلى انخفاض الأسعار العام الماضي، بدأت تتراجع. انخفض عدد ساعات “باتيك فيليب” طراز “نوتيلوس” المعروضة للبيع على المنصة 20% منذ يناير، إذ ظلّ الطلب ثابتاً على الساعة المصممة من “جيرالد جانتا” (Gerald Genta).