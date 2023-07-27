السجن 15 سنة لمواطن اتخذ شقة وكراً لحيازة وترويج المخدرات

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج.

إجراءات التحقيق مع المتهم

وكشفت إجراءات التحقيق أن المذكور كان يمارس جريمة ترويج المخدرات في شقة هيأها لهذا الغرض بمحافظة جدة، وبالقبض عليه وتفتيش مسكنه عثر على عدد (8) أكياس من مادة الشبو – معدة للترويج – كما عثر على مواد أخرى من المخدرات، وأدوات تعاطيها، وأدوات لوزن الكميات، وأكياس فارغة لتعبئة المخدرات فيها.

تشديد العقوبة على المتهم

وبإحالة القضية للمحكمة المختصة، وتقديم لائحة دعوى عامة تتضمن طلب تشديد العقوبة على المتهم، كون ما أقدم عليه من حيازة هذه الكميات من المخدرات، وأدوات ،وزنها، وتعاطيها، يعد حيازة بقصد الترويح، وانتهت المرافعة الجزائية بصدور حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه لمدة (15) سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، تحتسب بعد انتهاء مدة سجنه، فيما شمل الحكم متهمين آخرين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة، وتستروا عليها ولم يبلغوا الجهات المختصة، حيث أدانتهم المحكمة بالتستر على الجريمة، وسجنهم مدداً متفاوتة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في تقديم الدعاوى الجزائية المشددة بحق المتهمين في قضايا المخدرات، والمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة للأمن والصحة، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي جريمة مخدرات وأن التستر عليها موجب للمساءلة الجزائية.