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مع غرامة مليون ريال وتشهير بالمسؤول

السجن 15 عامًا عقوبة تسهيل دخول المخالفين للسعودية

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
السجن 15 عامًا عقوبة تسهيل دخول المخالفين للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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حذر حرس الحدود، اليوم الأحد، من تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية بأي صورة من الصور، مؤكدًا أن عقوبتها تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال.

عقوبات تسهيل دخول المخالفين للسعودية

وقال حرس الحدود، في فيديو منشور على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه يُعاقب كل من يسهّل دخول مخالف أمن الحدود للسعودية أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

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وأضاف أن العقوبات تشتمل أيضًا على مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير بالمسؤول عن ارتكاب المخالفة.

ولفت إلى أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، مشددًا على أن البلاغ عمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو من ينقلهم أو يشغلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة يعد واجبًا وطنيًا.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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