السديس: الهوية الجديدة تحمل رسائل التطوير والتحسين والابتكار

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الهوية الجديدة للرئاسة، تحمل في طياتها رسائل ضمنية مفادها التطوير والتحسين والابتكار، ولها بُعد معنوي عالي التأثير على الانتماء الوظيفي, وذلك خلال إطلاقه لمبادرة (هويتنا).

ودعا الرئيس العام أصحاب الفضيلة والمساعدين والوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين بأن يكونوا قدوة لمنسوبي الرئاسة في الانتماء وتفعيل قيم ورسائل وأهداف ورؤية (هويتنا).

رمزية الهوية الجديدة

وأوضح الرئيس العام أن الهوية الجديدة تحتوي على الرمزية المهمة لثلاث مسارات وأبعاد هي: (البعد الديني والإسلامي والذي تمثله الكعبة المشرفة والمحراب النبوي ومنارتي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والبعد الوطني ويمثله شعار الوطن السيفان والنخلة والرواق السعودي المحيط بالهوية, والبعد الثالث العالمي الحضري في إشعاع الهداية للعالمين انطلاقًا من قوله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ) وقوله عز وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)، إضافة إلى البعد الجمالي في التصميم والألوان وحاملة المصحف الشريف.

الهوية بأيدٍ سعودية

وقال الرئيس العام سر التميز في الهوية الجديدة أنها بأيدٍ سعودية من منسوبي الرئاسة صمموها بقلوبهم قبل أناملهم وبشغفهم ورسالتهم الوطنية قبل وظيفتهم المادية.