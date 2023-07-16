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مع إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للرئاسة

السديس: نستهدف خدمة مليار مصل وزائر للحرمين خلال عام 1445

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
السديس: نستهدف خدمة مليار مصل وزائر للحرمين خلال عام 1445
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لرئاسة الحرمين الشريفين والتي ستعلن مطلع العام الجديد تستهدف خدمة مليار مصل وزائر للحرمين الشريفين خلال عام 1445، حيث تعد الأضخم والأكبر في تاريخ الرئاسة، كونها تعتمد على منظومة تقنية متكاملة ومطورة من الخدمات الذكية المتنوعة وفق المؤشرات المعيارية العالمية والحوكمة وقياس الأثر.

هوية حديثة لرئاسة الحرمين

وقال السديس إن الاستراتيحية الجديدة تعتمد على هوية حديثة متطورة تواكب النقلة النوعية الضخمة التي تشهدها رئاسة الحرمين وفق الرؤية المباركة 2030، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستردف بقرارات تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية.

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وتابع قائلًا إن القرارات والاستراتيجية الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة وإعادة التموضع التي تشهدها الرئاسة العامة في إطار هيكليتها الجديدة لعام 1445 تعزيزًا لمنظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة التي تتطلب التطوير وتمكين الكفاءات من العناصر النسائية وأصحاب الخبرات؛ من أجل تحقيق تطلعات القيادة وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن.

تعزيز الثقافة والابتكار

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الثقافة والابتكار والإبداع وخلق مؤشرات فعالة لدعم اتخاذ القرار بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الرئاسة للمواءمة في تحقيق التميز التشغيلي والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التحول الرقمي لتحقيق التكامل والريادة في منظومة الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين.

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