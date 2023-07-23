السديس يزين خلفية هاتفه بهوية رئاسة شؤون الحرمين الجديدة

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زين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلفية هاتفه النقال بهوية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجديدة، كما أطلق شعار رئاستنا هويتنا.
ويأتي ذلك تعزيزًا للقدوة العملية لإبراز الهوية الجديدة التي تم تدشينها مطلع العام الهجري الحالي 1445هـ، كما حث السديس على إبراز الهوية الجديدة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ودعا السديس منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتفاعل مع الهوية الجديدة.